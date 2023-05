Η Λίβερπουλ τίμησε μετά το ματς με την Άστον Βίλα τους Ρομπέρτο Φιρμίνο, Τζέιμς Μίλνερ, Ναμπί Κεϊτά και Άλεξ Οξλέιντ Τσάμπερλεϊν, με τους δυο πρώτους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους.

Η ισοπαλία της Λίβερπολ με την Άστον Βίλα ήταν το τελευταίο ματς των Ρομπέρτο Φιρμίνο, Τζέιμς Μίλνερ, Ναμπί Κεϊτά και Άλεξ Οξλέιντ Τσάμπερλεϊν ως παίκτες των Reds στο «Άνφιλντ». Οι δυο πρώτοι αγωνίστηκαν ως αλλαγή και μάλιστα ο Βραζλιάνος σκόραρε, ενώ οι Κεϊτά και Τσάμπερλεϊν δεν ήταν καν στην αποστολή.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού στήθηκε ένα «pasillo» αποχαιρετισμού από τους παίκτες και τα μέλη του επιτελείου των Reds, μέσα από το οποίο πέρασαν οι τέσσερις ποδοσφαιριστές. Τόσο ο «Μπόμπι», ο οποίος αποθεώθηκε περισσότερο από όλους, όσο και ο Μίλνερ δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους.

This is emotional. pic.twitter.com/Jdj4UaXtWs

Το «pasillo» του Κεϊτά

Το «pasillo» του Οξλέιντ Τσάμπερλεϊν

Το «pasillo» του Μίλνερ

‘There’s only one James Milner,’ around Anfield as he’s next up. #LFC pic.twitter.com/pNMpZGEMLS