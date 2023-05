Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί η FA σκοπεύει να κάνει αίτημα στη FIFA προκειμένου η ποινή του Άιβαν Τόνεϊ να έχει ισχύ και εκτός Αγγλίας.

Η FA δεν... χαρίστηκε στον Άιβαν Τόνεϊ. Η Ομοσπονδία της Αγγλίας τιμώρησε τον διεθνή σέντερ φορ της Μπρέντφορντ με οκτάμηνο αποκλεισμό από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα και πρόστιμο 50.000 λιρών, για 232 παράνομα στοιχήματα από το 2017 έως και το 2021.

Ο Τόνεϊ θα μπορεί να προπονηθεί με τις Μέλισσες από τις 17 Σεπτεμβρίου και να αγωνιστεί ξανά στις 16 Ιανουαρίου. Ο αποκλεισμός ισχύει εντός της Αγγλίας και συνεπώς θα μπορούσε να παραχωρηθεί δανεικός σε κάποιον σύλλογο του εξωτερικού για το πρώτο μισό της σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η FA σκοπεύει να κάνει αίτημα στη FIFA προκειμένου η τιμωρία του Άγγλου επιθετικού να έχει ισχύ και εκτός Νησιού.

🚨 BREAKING 🚨



The FA are expected to apply to FIFA to make Ivan Toney’s eight-month ban from football a worldwide sanction.



That means Toney will NOT be allowed to go on loan to a foreign club while he serves his punishment for breaching the FA’s betting rules. pic.twitter.com/r4hyf7jffM