Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ίδια, η αγγλική Ομοσπονδία τιμώρησε με αποκλεισμό οκτώ μηνών τον Άιβαν Τόνεϊ της Μπρέντφορντ μετά τις εις βάρος του κατηγορίες για 232 παράνομα στοιχήματα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

«Αντίο» στο ποδόσφαιρο θα χρειαστεί να πει για τους επόμενους οκτώ μήνες ο Άιβαν Τόνεϊ! Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ, ίσως ο σημαντικότερος παίκτης μιας εκ των ομάδων-εκπλήξεων των τελευταίων σεζόν στην Premier League, τον Νοέμβριο του 2022 βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για επανειλλημμένο παράνομο στοιχηματισμό, δραστηριότητα που απαγορεύεται ρητά από την FA για τους ποδοσφαιριστές του Νησιού.

Οι κατηγορίες αυτές αφορούσαν 232 στοιχήματα από το 2017 έως και το 2021 και όπως ανακοίνωσε η αγγλική Ομοσπονδία του επέβαλε οκτάμηνο αποκλεισμό από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα και πρόστιμο 50.000 λιρών.

Η τιμωρία του έχει άμεση ισχύ και ο Άγγλος θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά μετά τις 16 Ιανουαρίου. Μάλιστα, στους πρώτους τέσσερις μήνες του αποκλεισμού του δεν θα μπορεί ούτε να προπονείται με την Μπρέντφορντ, η οποία θα χάσει την ίσως πολυτιμότερη μονάδα της.

