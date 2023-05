Ο Φαραώ του Μέρσισαϊντ, Μοχάμεντ Σαλάχ, συνεχίζει να διαλύει ρεκόρ για τη Λίβερπουλ και με το 100ο του γκολ στο «Άνφιλντ» οδήγησε τους Ρεντς, που «λύγισαν» την αξιόμαχη Μπρέντφορντ (1-0), σε ακόμη ένα ευρωπαϊκό άλμα.

Πώς να μην τραγουδά το όνομά του ολόκληρο το «Άνφιλντ»; Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν σταματά να σκαρφαλώνει σε νέες κορυφές με τη Λίβερπουλ. Ο Αιγύπτιος έκρινε με... ιστορικό τρόπο την αναμέτρηση απέναντι στη σκληροτράχηλη Μπρέντφορντ (1-0) και οδήγησε την ομάδα του στην έκτη διαδοχική της νίκη. Νίκη συνώνυμη με ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα Ευρώπης, μιας και πλέον το σύνολο του Κλοπ βρίσκεται στο -1 από την 4η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας βέβαια δύο παιχνίδια περισσότερα.

Οι Ρεντς ξεκίνησαν καλά στο παιχνίδι και ουσιαστικά στην πρώτη τους καλή στιγμή ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ. Στο 13' ο Φαμπίνιο με πανέμορφη μπαλιά βρήκε τον Φαν Ντάικ, εκείνος γύρισε την μπάλα στον Σαλάχ με το κεφάλι και ο Αιγύπτιος από κοντά έκανε το 1-0 και έγραψε ιστορία. Ένα γκολ, τρία νέα ρεκόρ. Κι αυτό διότι ο Φαραώ με το 100ο τέρμα στο «Άνφιλντ» έγινε ο πρώτος παίκτης στα 131 χρόνια της Λίβερπουλ που σκοράρει σε εννέα διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια και έπιασε τον Στίβεν Τζέραρντ στην 5η θέση των κορυφαίων σκόρερ της ομάδας με 186 γκολ.

