Την περίπτωση του Κιμ Μιν-Τζε της Νάπολι, που επιθυμεί να αγωνιστεί στην Αγγλία, εξετάζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με το Foot Mercato, με την ομάδα του Τεν Χαγκ να έχει ήδη παρουσιάσει το πλάνο της στον Νοτιοκορεάτη.

Τα... αρπακτικά έχουν ήδη να μαζεύονται γύρω από την Πρωταθλήτρια Νάπολι, έτοιμα να προσφέρουν γη και ύδωρ για τις πολυτιμότερες μονάδες της. Για την ακρίβεια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ήθελε να προσγειώσει στην Αγγλία το καλοκαίρι δύο εξ αυτών.

Το ενδιαφέρον των Κόκκινων Διαβόλων για τον Βίκτορ Οσιμέν είναι γνωστό, ωστόσο σύμφωνα με το Foot Mercato, επιθυμούν να κινηθούν και για τον Κιμ-Μιν Τζε. Ο Νοτιοκορεάτης στόπερ διανύει την πρώτη του σεζόν στον ιταλικό νότο και έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του.

🚨EXCL : 🔵🇰🇷 #SerieA |



◉ Manchester United have presented their project and also financial proposal to Kim Min-jae who is keen on a move to MU. The club will insist in the next weeks 🔴



◉ Liverpool remain interested.



◉ Napoli wants to extend his contract



Avec @sebnonda pic.twitter.com/6LiVayrDIM