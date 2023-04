Έτοιμη να κινηθεί για τον Τζέιμς Μίλνερ εμφανίζεται η Μπράιτον, με τον 37χρονο μέσο να μένει ελεύθερος από τη Λίβερπουλ μετά από οκτώ χρόνια στο «Άνφιλντ».

Τι κι αν είναι 37 χρονών; Όπως φαίνεται, ο Τζέιμς Μίλνερ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ, τη φανέλα της οποίας φορά από το 2015, λήγει τον Ιούνιο και ο πολύπειρος μέσος αναμένεται να αποχαιρετήσει το «Άνφιλντ», ωστόσο η Μπράιτον δείχνει να ενδιαφέρεται για εκείνον.

Σύμφωνα με το Athletic μάλιστα, οι Γλάροι είναι έτοιμοι να κινηθούν για τον ποδοσφαιριστή και να εξασφαλίσουν την υπογραφή του, θέλοντας να φέρουν στον αγγλικό νότο έναν ποδοσφαιριστή που ακόμα μπορεί να προσφέρει, κυρίως ερχόμενος από τον πάγκο, αλλά και που θα μπολιάσει με εμπειρία το νεανικό σύνολο της ομάδας, ειδικά αν ο μεγάλος στόχος της ευρωπαϊκής εξόδου επιτευχθεί. Για την περίπτωσή του, έχει ενδιαφερθεί και η Μπέρνλι, η οποία από του χρόνου θα αγωνίζεται ξανά στην Premier League.

