Στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο προχώρησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς, όπως ανακοίνωσαν οι Κόκκινοι Διάβολοι, ο 18χρονος Αργεντινός υπέγραψε νέο συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Κάτοικος «Ολντ Τράφορντ» μέχρι το 2028 ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησε σε μια πολύ σημαντική ανανέωση, ανακοινώνοντας επίσημα πως επέκτεινε τη συνεργασία της με τον 18χρονο για ακόμα πέντε έτη, τη στιγμή που το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε το 2024.

Ο νεαρός Αργεντινός κέρδισε φέτος την πίστη του Έρικ Τεν Χαγκ και με πέντε γκολ και έξι ασίστ σε 31 εμφανίσεις έχει αποδείξει πως μπορεί να είναι πολύτιμος για τους Κόκκινους Διαβόλους όχι μόνο στο μέλλον αλλά και στο παρόν. Ο αγγλικός σύλλογος τον έκανε δικό του το 2020 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ είναι προϊόν των ακαδημιών της Χετάφε.

Locked in 🔏



