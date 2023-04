Η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε την Άρσεναλ με 4-1 παίρνοντας προβάδισμα τίτλου με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέβιν Ντε Μπρόινε που σκόραρε δις κι έδωσε και μία ασίστ.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα επικρατώντας με 4-1 στο «Έτιχαντ» και παίρνοντας πλέον σημαντική ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας της κούρσας του πρωταθλήματος, της οποίας έχουν γίνει μεγάλο φαβορί μετά το χθεσινό αποτέλεσμα.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ήταν εκείνος που πήρε τους «πολίτες» από το χέρι και καθάρισε στα κρίσιμα σκοράροντας το πρώτο και το τρίτο τέρμα και δίνοντας την ασίστ για το δεύτερο γκολ του Στόουνς. Κι αν είναι γενικά συνηθισμένο ο Βέλγος να κάνει τέτοιο... σαματά, απέναντι στους «κανονιέρηδες» είναι λίγο παραπάνω.

Βλέπετε η Άρσεναλ είναι η αγαπημένη αντίπαλος του Βέλγου μεσοεπιθετικού, αφού είναι η ομάδα απέναντι στην οποία έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ στην καριέρα του ήτοι οκτώ στα 19 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί εναντίον της.

Μάλιστα την φετινή σεζόν κατάφερε τόσο να σκοράρει όσο και να δώσει ασίστ εναντίον της και στα δύο παιχνίδια, αφού και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου είχε ανοίξει το σκορ στο 24ο λεπτό και είχε δώσει την ασίστ για το 1-3 στον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Kevin De Bruyne has scored AND assisted in both Premier League games against Arsenal this season. He owns them. 😤 pic.twitter.com/VRIB8NGhxB

Παράλληλα, με την χθεσινή του αυτή ασίστ ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έφτασε τις 24 σε όλες τις διοργανώσεις την φετινή σεζόν, πραγματοποιώντας προσωπικό ρεκόρ καριέρας.

It's now 24 assists for Kevin De Bruyne in all competitions for Manchester City across 2022-23 - his best return in a single season at the club.#MCIARS pic.twitter.com/Nh11E5LcUd