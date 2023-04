Μετά από 12 χρόνια ο τελικός του FA Cup στο «Γουέμπλεϊ» θα γίνει νωρίς το απόγευμα (17:00 ώρα Ελλάδας), μετά από αίτημα της αστυνομίας του Λονδίνου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι απέκλεισε την σκληροτράχηλη Μπράιτον και θα αντιμετωπίσει στις 3 Ιουνίου στο «Γουέμπλεϊ» στον τελικό του FA Cup την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία χωρίς καν να... ιδρώσει απέκλεισε την Σέφιλντ της Championship. Οι δυο «συμπολίτισσες» θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά σε τελικό της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η Ομοσπονδία προχώρησε στον ορισμό του μεγάλου ματς και για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια ο τελικός του κυπέλλου θα γίνει αρκετά νωρίς το απόγευμα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσεις στις 15:00 με βάση την ώρα του Ηνωμένου Βασιλείου και 17:00 ώρα Ελλάδος. Τελευταία φορά που είχε γίνει τόσο νωρίς ο τελικό του FA Cup ήταν το 2011 (Μάντσεστερ Σίτι - Στόουκ).

Ο λόγος που το παιχνίδι θα αρχίσει τόσο νωρίς είναι το σχετικό αίτημα της αστυνομίας του Λονδίνου. Οι Αρχές χαρακτηρίζουν το ματς «υψηλής επικινδυνότητας» και αρνήθηκε να διεξαχθεί βράδυ.

