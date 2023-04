Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός της Τσέλσι από την επόμενη σεζόν, καθώς φέρεται να συμφώνησε προφορικά με την Τσέλσι η οποία και αισιοδοξεί πως θα ανακοινώσει την πρόσληψή του ακόμα και μέσα στην εβδομάδα.

Μια... ανάσα από την πρόσληψη του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βρίσκεται η Τσέλσι! Μετά από μια διαδικασία-εξπρές που άρχισε με την απόλυση του Γκρέιαμ Πότερ, οι Μπλε κατέληξαν στον Αργεντινό τεχνικό και σύμφωνα με το «Talksport», οι δύο πλευρές έφτασαν σε προφορική συμφωνία την Τετάρτη για την έναρξη συνεργασίας από το ερχόμενο καλοκαίρι και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η διοίκηση των Λονδρέζων είχε καθοριστική συνάντηση με τον «Ποτς» στην Ισπανία τη Δευτέρα, εκεί όπου φέρεται να τέθηκαν οι βάσεις για το επικείμενο deal το οποίο ο σύλλογος επιθυμεί να ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα.

Αν αυτό συμβεί, ο Ποτσετίνο θα πραγματοποιήσει την επάνοδό του στους πάγκους μετά από διάλειμμα μίας σεζόν και τη θητεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν, αναλαμβάνοντας μια από τις συμπολίτισσες και μεγάλες αντιπάλους της αγαπημένης του, Τότεναμ, με την οποία έφτασε μέχρι και τον τελικό του Champions League το 2019.

BREAKING: Mauricio Pochettino has reached a verbal agreement with #CFC.



Chelsea hope to have his appointment fully wrapped up by the end of the week.



- talkSPORT sources understand.



📲 Listen ☞ https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/9nSqnKXo83