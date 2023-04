Έντονη ήταν η δυσαρέσκεια του Στιβ Κούπερ για τον μη καταλογισμό πέναλτι εις βάρος του Χάρι Μαγκουάιρ, με τον προπονητή της Νότιγχαμ να αφήνει αιχμές για το VAR.

Σε περιπέτειες έμπλεξε η Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «City Ground», με τους Reds πλέον να βρίσκονται «παγιδευμένοι» στη ζώνη του υποβιβασμού.

Αν και οι Κόκκινοι Διάβολοι πάντως ήταν ανώτεροι από τη Φόρεστ, ένα χέρι του Χάρι Μαγκουάιρ στην περιοχή στο 20ο λεπτό και με το ματς ακόμα στο 0-0 θα μπορούσε να είχε αλλάξει άρδην τα δεδομένα, εφόσον ο διαιτητής έκρινε πως υπήρχε παράβαση.

Σε αυτό ακριβώς στάθηκε και ο προπονητής της Φόρεστ, Στιβ Κούπερ, ο οποίος μετά το φινάλε του αγώνα έκανε λόγο για καθαρό πέναλτι του Άγγλου στόπερ που πιθανώς να έπρεπε να οδηγήσει και στην αποβολή του.

«Δεν πρόκειται να πω ότι είναι ο λόγος για τον οποίο χάσαμε το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα καθαρό πέναλτι από τον Μαγκουάιρ. Και πιθανώς μια δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι.

Επαναλαμβάνω, δεν είναι ο λόγος για τον οποίο χάσαμε και δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από την απόφαση του πέναλτι, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ, πολύ κακό λάθος.

Είναι ένα λάθος του διαιτητή στο γήπεδο, το καταλαβαίνω, με τη γωνία και τα σώματα γύρω από το χέρι. Αλλά το να μην το δώσει το VAR... Ζήτησαν συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα (σ.σ από την Μπράιτον) και θα πρέπει να απολογηθούν ξανά αύριο, κάτι που δεν σημαίνει απολύτως τίποτα» ήταν τα λόγια του.

