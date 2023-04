Ο Στιβ Κούπερ παραμένει υπ'ατμόν στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ η διοίκηση της ομάδας, σύμφωνα με την Daily Mail, ήρθε σε επικοινωνία με τον Χόρχε Σαμπάολι για το ενδεχόμενο διαδοχής του Ουαλού κόουτς.

Σε δύσκολη η κατάσταση βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ όσον αφορά την παραμονή της στην Premier League, αφού αυτή τη στιγμή στέκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας.

Μπορεί πρόσφατα η διοίκηση των Ρεντς να εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της προς το πρόσωπο του προπονητή της, Στιβ Κούπερ, όμως από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει να ψάχνει λύσεις για την επόμενη μέρα του πάγκου της.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Daily Mail, η Φόρεστ επικοινώνησε με τον Χόρχε Σαμπάολι, ο οποίος πριν λίγο καιρό απολύθηκε από τη Σεβίλλη. Ο Αργεντινός κόουτς είναι ένα από τα ονόματα που έχουν απασχολήσει πολύ τους Ρεντς, όμως πιθανότατα θα ήταν διστακτικός στο να αναλάβει την ομάδα σε αυτή την κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Ο Σαμπάολι στο παρελθόν έχει θητεύσει μεταξύ άλλων στους πάγκους της Αργεντινής, της Χιλής, της Σάντος και της Μαρσέιγ.

