Πρωτόγνωρα σκηνικά για... Premier League, αφού οι πάγκοι στο Τότεναμ - Μπράιτον έγιναν ένα κουβάρι και οι προπονητές των δύο ομάδων, Στελίνι και Ντε Τσέρμπι, είδαν αμφότεροι την κόκκινη κάρτα.

Φουλ στην ένταση το Τότεναμ - Μπράιτον! Οι Σπερς πήραν τη νίκη με 2-1 όμως οι Γλάροι, που είδαν δύο γκολ τους να ακυρώνονται, έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία. Μετά την ακύρωση του δεύτερου τέρματος μάλιστα τα νεύρα των δύο πλευρών... ξέφυγαν και οι πάγκοι των δύο ομάδων διαπληκτίστηκαν έντονα, ενώ και οι δύο προπονητές Κρίστιαν Στελίνι και Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι αποβλήθηκαν από τον Στιούαρτ Άτγουελ.

DE ZERBI AND STELLINI GOING AT IT! 😤 #TOTBHA pic.twitter.com/ln73Jxzdz4