Κούπερ: «Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είμαι ασφαλής»

Ο τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ, Στιβ Κούπερ, μετά την ήττα από την Άστον Βίλα τόνισε σε δηλώσεις του πως δεν αισθάνεται ασφαλής όσον αφορά τη θέση του.

Το αρνητικό σερί της Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζεται. Οι Reds έχασαν στην έδρα της Άστον Βίλα, έφτασαν τα εννέα παιχνίδια δίχως νίκη (έξι ήττες - τρεις ισοπαλίες) και... υποχώρησαν εκ νέου στην ζώνη του υποβιβασμού, καθώς βρίσκονται στη 18η θέση με 27 βαθμούς, όσους έχει και η Έβερτον με την ομάδα του Σον Ντάις να υπερέχει στην ισοβαθμία.

Πριν το ματς ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε ξεκαθαρίσει πως ο Στιβ Κούπερ, ο οποίος είχε ηγηθεί στην επιστροφή του κλαμπ στην Premier League, δεν θα αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας του. Στις δηλώσεις του μετά την ήττα από τους Χωριάτες ο Ουαλός κόουτς, τόνισε πως δεν αισθάνεται και τόσο... ασφαλής.

«Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι η θέση μου είναι ασφαλής. Δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι πολύ. Απλώς θέλουμε να δουλέψουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε και να είμαστε καλύτεροι. Θα αναλύσουμε το αποψινό παιχνίδι και μετά θα προετοιμαστούμε για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κούπερ.

Steve Cooper admits he is 'not sure' about his job security at the City Ground | @TomCollomosse https://t.co/Zoo54eyC9J