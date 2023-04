Επίσημη η ανανέωση συμβολαίου του Λουκ Σο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επισημοποίησε την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Λουκ Σο, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό πως ο Λουκ Σο έφτασε σε συμφωνία με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ενώ την Δευτέρα (03/04) το «Athletic» αποκάλυψε πως έπεσαν και οι υπογραφές.

Σήμερα, ήρθαν οι «κόκκινοι διάβολοι» να επιβεβαιώσουν όλα αυτά τα ρεπορτάζ και να γνωστοποιήσουν με ανακοίνωσή τους την ανανέωση του συμβολαίου του Άγγλου ποδοσφαιριστή.

Ο 27χρονος Άγγλος αριστερός μπακ, ο οποίος φέτος είναι από τους διακριθέντες στην αναγέννηση της ομάδας, έχει 36 συμμετοχές μ' ένα γκολ κι έξι ασίστ σε 2.769 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Λουκ Σο έφτασε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2014 και αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του θα ξεπεράσει έτσι τα δέκα χρόνια παρουσίας στην Μάντσετερ Γιουνάιτεντ.

🔴 @LukeShaw23 is here to stay! ✍️#MUFC