Ο διεθνής Άγγλος αριστερός μπακ, Λουκ Σο, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Εδώ και λίγα 24ωρα είναι γνωστό πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Λουκ Σο συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και πλέον το θέμα ολοκληρώθηκε και τυπικά. Σύμφωνα με το «Athletic» ο διεθνής Άγγλος αριστερός μπακ έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και πλέον το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση του κλαμπ.

Ο 27χρονος αμυντικός χαίρει της εμπιστοσύνης του Έρικ Τεν Χαγκ και μέσα στη σεζόν μετράει 35 συμμετοχές μ' ένα γκολ κι έξι ασίστ σε περισσότερα από 2.700 αγωνιστικά λεπτά. Η Γιουνάιτεντ αγόρασε τον Σο το καλοκαίρι του 2014 από τη Σαουθάμπτον, μέχρι στιγμής μετράει 249 εμφανίσεις, έχει κατακτήσει ένα Super Cup Αγγλίας, ένα League Cup και ένα Europa League.

