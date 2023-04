Η Γιουνάιτεντ έκανε το χειρότερο ματς στη σεζόν, η Νιουκάστλ επικράτησε εύκολα 2-0 και βρέθηκε πιο κοντά στο Champions League. Μεγάλωσε η πίεση στη Μάντσεστερ.

Η εξαιρετική Νιουκάστλ έκανε ό,τι ήθελε τη Γιουνάιτεντ, επικράτησε 2-0, βρέθηκε στην 3η θέση κι έβαλε δύσκολα στους «κόκκινους». Η Μάντσεστερ χωρίς... φάση, συνέχισε τις κάκιστες εμφανίσεις στην Premier League κι έμεινε χωρίς τρίποντο, αλλά και γκολ από τις 19 Φεβρουαρίου. Ηταν το τέταρτο χαμένο ματς της Μάντσεστερ χωρίς τον Κασεμίρο στη σύνθεσή της.

Το χειρότερο πρώτο 45λεπτο για τη Γιουνάιτεντ στη φετινή Premier League, κάτι που αποτυπώθηκε στο γεγονός πως δεν είχε ούτε σουτ εντός εστίας. Η Νιουκάστλ είχε τον απόλυτο έλεγχο, πίεσε ψηλά και ανάγκαζε τη Μάντσεστερ στο εύκολο λάθος. ΜακΤόμινεϊ, Μπρούνο και Σάμπιτζερ δεν μπόρεσαν να κάνουν τη διαφορά στον άξονα. Αντίθετα, Γκιμαράες, Λόνγκσταφ και Γουίλοκ με τα τρεξίματά τους έδιναν ώθηση στις «καρακάξες». Ο Τζο Γουίλοκ είχε δυο μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ο Ντε Χέα δυο σούπερ επεμβάσεις στις προσπάθειες του Ισακ και του Γουίλοκ. H Nιουκάστλ είχε 11 προσπάθειες, δε βρήκε όμως το γκολ που αναζητούσε.

Oλοι περίμεναν αντίδραση από την ομάδα του Τεν Χαγκ, κάτι πάντως που δεν είδαν οι φίλοι της σε κανένα σημείο του αγώνα. Πολλά τα κενά στην άμυνα, ανυπαρξία στον «αέρα», αλλά και στη γραμμή κρούσης. Ο Σερ προειδοποίησε στο 56’, αλλά εννέα λεπτά μετά, η Νιούκαστλ άνοιξε το σκορ. Εξαιρετική ενέργεια του Ισακ, ο Γκιμαράες έβγαλε υπέροχα τον Μαξιμέν κι από τη σέντρα του τελευταίου ο Γουίλοκ με εύκολη κεφαλιά πέτυχε το 1-0.

Once again Luke Shaw steps out of defence allowing Newcastle to score



‘Best LB itw’ though pic.twitter.com/XlvagcRqIq