Ο Σεΐχης Γιάσιμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι ακολούθησε τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ καταθέτοντας μια αναθεωρημένη προσφορά για την αγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι δύο υποψήφιοι αγοραστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζουν να ερίζουν για το κλαμπ. Η προθεσμία της Τετάρτης (22/03) για τον δεύτερο γύρο των προσφορών είχε οριστεί αρχικά στις 9 μ.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο (23:00 ώρα Ελλάδας) αλλά πήρε παράταση.

Η πλευρά της INEOS του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ κατέθεσε δεύτερη βελτιωμένη πρόταση για την εξαγορά του κλαμπ το βράδυ της Πέμπτης (23/02) και λιγότερο από δύο 24ωρα μετά, ήρθε όπως αναμενόταν και η «απάντηση» του Κατάρ.

Θυμίζουμε ότι οι αρχικές προσφορές από τον Σεΐχη Τζάσιμ και τον Σερ Ράτκλιφ δεν πιστεύεται ότι ξεπέρασαν τα 5 δισεκατομμύρια λίρες (6,14 δισεκατομμύρια δολάρια).

