Η προθεσμία για τις τελικές προτάσεις εξαγοράς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έληξε. Περίπου μισή ώρα πριν από το «deadline» τόσο ο Σεΐχης του Κατάρ, Γιασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Τανί όσο και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ κατέθεσαν τις δεύτερες προτάσεις τους προς την οικογένεια Γκλέιζερ. Πλέον οι εξελίξεις είναι καθαρά στα χέρια των Αμερικανών ιδιοκτητών του κλαμπ, οι οποίοι θα αξιολογήσουν τις προσφορές.

Λόγω της αυστηρής ρήτρας εμπιστευτικότητας της διαδικασίας μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή ποσά, όμως υπάρχουν φήμες πως εν τέλει καμία εκ των δύο δεν έσπασε το φράγμα των πέντε δισεκατομμυρίων. Σύμφωνα με τους Άγγλους φαίνεται πως οι Καταριανοί έκαναν την καλύτερη πρόταση και βγάζουν αισιοδοξία πως θα καταφέρουν το «deal». Θυμίζουμε πως δημοσιεύματα έκαναν λόγο για πρόταση - ρεκόρ από τον Σεΐχη Γιασίμ.

