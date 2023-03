Ο μέσος της Νιούκαστλ, Μπρούνο Γκιμαράες, έκανε μια guest εμφάνιση σε μια ποδοσφαιρική συνεδρία που διοργάνωσε το Ίδρυμα του συλλόγου για να υποστηρίξει την ομάδα παιδιών με σύνδρομο Down.

Σπουδαίο πρωτοβουλία από τον Βραζιλιάνο άσο της Νιουκάστλ Μπρούνο Γκιμαράες που πέρασε χρόνο στο Ίδρυμα NUFC της ομάδας ένεκα της Ημέρας για το σύνδρομο down. Ο 25χρονος έφτασε στην αθλητική αίθουσα του Ιδρύματος υπό τις επευφημίες και χειροκροτήματα. Στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ευαισθητοποίηση και να υποστηρίξει τα δικαιώματα, την ένταξη και την ευημερία των ατόμων με σύνδρομο Down, δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση.

Πέρασε πολλές ώρες με τα μικρά παιδιά. υπέγραψε αργότερα αυτόγραφα και πόζαρε για φωτογραφίες με τους παρευρισκόμενους. Μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά την εκδήλωση, δήλωσε: «Ήταν μια καταπληκτική ημέραπου μπόρεσα να περάσω χρόνο με αυτή την ομάδα. Είναι κάτι τόσο απλό για μένα, να έρθω και να τους δω όλους, αλλά ελπίζω ότι μπορεί να είναι κάτι που θα θυμούνται σε όλη τους τη ζωή.

Πάντα λέω για την αγάπη των φιλάθλων που είναι απίστευτη στο Νιούκαστλ και αυτή είναι πλέον μια από τις ιδιαίτερες στιγμές μου να συναντώ τους οπαδούς και να ευχαριστώ τους ανθρώπους για την υποστήριξή τους. Το να βλέπεις το όμορφο έργο που επιτελείται από το Ίδρυμα είναι πραγματικά σημαντικό και μπόρεσα να δω πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα του συνδρόμου Down να είναι μέρος αυτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης και να έχουν την ευκαιρία να παίζουν ποδόσφαιρο και να κάνουν φίλους. Αυτή η πόλη και οι άνθρωποι αγαπούν πραγματικά το ποδόσφαιρο και τον σύλλογό μας, οπότε είναι καταπληκτικό να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στην κοινότητα»

Οι συμμετέχοντες, εν τω μεταξύ, αναφέρουν ότι οι συνεδρίες ποδοσφαίρου για άτομα με αναπηρία του Ιδρύματος τους βοηθούν να βελτιώσουν τη σωματική και ψυχική τους ευεξία, καθώς και τους παρέχουν την αίσθηση του ανήκειν. Ο Χάρι Μπράουν, ο οποίος παρακολουθεί τις ποδοσφαιρικές συνεδρίες του Ιδρύματος για το σύνδρομο Down εδώ και αρκετά χρόνια, δήλωσε «Ήταν φοβερό! Ήταν υπέροχο να γνωρίσω έναν από τους αγαπημένους μου παίκτες της Νιούκαστλ όλων των εποχών. Ήταν καταπληκτικό που βρήκε χρόνο για να έρθει να μας συναντήσει όλους και να παίξει ποδόσφαιρο μαζί μας»!

