Η Άρσεναλ διαδίδει την αγάπη και την συμπερίληψη ενσωματώνοντας τη νοηματική γλώσσα στο Emirates κι αλλάζοντας έτσι τη ζωή των κωφών φιλάθλων.

Ο Μάξ Πάρσονς πηγαίνει στην Άρσεναλ σε όλη του τη ζωή, από την εποχή του Χάιμπουρι. Πήγαινε με τον πατέρα του. Τώρα πια μόνος. Η Άρσεναλ είναι σαν οικογένεια για εκείνον. «Έχω μια σύντροφο, έναν γιο και νιώθω ότι αγαπώ και την Άρσεναλ. Αυτή είναι η ζωή μου», δηλώνει στον «Guardian». Επειδή είναι κωφός, δεν ένιωσε ποτέ απόλυτα ευπρόσδεκτος στο «σπίτι» των «Gunners. Ποτέ μέχρι τώρα, χάρη στην ενσωμάτωση της Βρετανικής Νοηματικής Γλώσσας σε όλα όσα συμβαίνουν στις μεγάλες οθόνες του Emirates! Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά για τους συλλόγους της Premier League!

Ο Τζον Ντάιστερ, υπεύθυνος για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία του συλλόγου, λέει: «Έχουμε έναν διερμηνέα της Βρετανικής Νοηματικής Γλώσσας δίπλα στο γήπεδο για όλο το περιεχόμενό μας, πριν από τον αγώνα και στο ημίχρονο. Έτσι, για κάθε συνέντευξη που γίνεται, έχουμε κάποιον που εξηγεί ακριβώς τι συμβαίνει στους κωφούς φιλάθλους μέσα στο γήπεδο και στις μεγάλες οθόνες».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία τόσο εξαιρετικά απλή, που αναρωτιέσαι γιατί άργησε τόσο πολύ και γιατί κάθε άλλος σύλλογος δεν ακολουθεί αμέσως το παράδειγμά της πόσο μάλλον όταν ακούς τον Κρίστοφερ Κλέλαντ να εξηγεί τι σημαίνει γι' αυτόν. «Είμαι πλήρως κωφός, η πρώτη μου γλώσσα είναι η βρετανική νοηματική γλώσσα», λέει με μια χαρά που συγκινεί με την έντασή της. «Έρχομαι στο στάδιο της Άρσεναλ από τότε που άνοιξε και το απολαμβάνω - είναι το νούμερο ένα, αγαπώ την Άρσεναλ. Αλλά μερικοί κωφοί οπαδοί ένιωθαν παραμερισμένοι και πάντα έχαναν πληροφορίες ... αλλά τώρα έχω πλήρη πρόσβαση, μπορώ να το δω στην οθόνη ή στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι με κάνει να αισθάνομαι ότι συμπεριλαμβάνομαι, και είναι τόσο θετικό και τόσο χαρούμενο. Αισθάνομαι σαν μέλος της ομάδας και της οικογένειας».

I'm loving #signlanguageweek seeing my beloved country promoting & spreading British Sign Language (BSL) all over GB. 🇬🇧 British Deaf community, you're on fire! 🔥 I'll jump on the bandwagon. Look at my sister signing on the screen in Emirates stadium, Home of Arsenal! So cool! pic.twitter.com/nwx1uoUHii