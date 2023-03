Αποφασισμένη να πείσει την οικογένεια των Γκλέιζερς να παραχωρήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει να είναι η επενδυτική ομάδα Καταριανών ιδιωτών, οι οποίοι θα καταθέσουν νέα πρόταση εξαγοράς, προσεγγίζοντας τα 6 δις που ζητούν οι Αμερικάνοι!

Νέο επεισόδιο στο ιδιοκτησιακό... σίριαλ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Σεΐχη Γιασίμ να δείχνει διατεθειμένος για το «all in» που θα κάνει τον αγγλικό σύλλογο δικό του.

Η πρώτη επίσημη προσφορά της ομάδας ιδιωτών από το Κατάρ δεν εγκρίθηκε από την οικογένεια των Γκλέιζερς, οι οποίοι εδώ και καιρό έχουν θέσει τα έξι δισεκατομμύρια ευρώ ως τιμή πώλησης. Αφού οι Καταριανοί όμως, συναντήθηκαν με ανθρώπους της ομάδας στο Μάντσεστερ, οι πληροφορίες του Sky Sports τους θέλουν έτοιμους να καταθέσουν νέα βελτιωμένη πρόταση η οποία θα είναι κοντά στο ποσό που αξιώνουν οι Γκλέιζερς.

Sheikh Jassim consulting with advisers today in order to put together what he believes will be a compelling new offer for Man United. Like all bidders he's willing to overpay because of United's history and because it hardly ever comes on the market. New bid will go in next week