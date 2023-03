Εκπρόσωποι των Καταριανών υποψήφιων αγοραστών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρονται να έκαναν επίσκεψη στο «Ολντ Τράφορντ» και το Κάρινγκτον για να συναντηθούν με ανθρώπους της ομάδας. Την Παρασκευή (17/3) αντίστοιχη συνάντηση με τον σερ Τζιμ Ράντκλιφ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της οικογένειας Γκλέιζερ με υποψήφιους αγοραστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Σεΐχης Τζασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι της κυβερνώσας βασιλικής οικογένειας του Κατάρ και ο σερ Τζιμ Ράντκλιφ να είναι οι δυο πλευρές που έχουν δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Sun» Καταριανοί εκπρόσωποι του Σεΐχη επισκέφτηκαν το «Ολντ Τράφορντ», συνάντησαν μέλη της διοίκησης της ομάδας και ξεναγήθηκαν τόσο στο γήπεδο όσο και στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον. Ανάλογη συνάντηση θα έχει την Παρασκευή (17/3) και ο δισεκατομμυριούχος σερ Τζιμ Ράντκλιφ

