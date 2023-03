Τη στήριξή τους στον συμπαρουσιαστή τους, Γκάρι Λίνεκερ, εξέφρασαν οι Άλαν Σίρερ και Ίαν Ράιτ, οι οποίοι μετά την ξαφνική απομάκρυνση του 63χρονου από το «Match of the Day» του BBC, ανακοίνωσαν πως ούτε εκείνοι θα συμμετάσχουν στη Σαββατιάτικη (11/03) εκπομπή.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Αγγλία σχετικά με την υπόθεση του Γκάρι Λίνεκερ! Ήδη τα social media «βράζουν» κατά του BBC που αποφάσισε να απομακρύνει τον θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου από τη θέση του παρουσιαστή στην εκπομπή του, «Match of the Day», επειδή εκφράστηκε κατά της κυβέρνησης της χώρας στο Twitter.

Οι αντιδράσεις είναι ήδη μεγάλες και μάλιστα, σχεδόν άμεσα, οι συμπαρουσιαστές του Λίνεκερ, Άλαν Σίρερ και Ίαν Ράιτ θέλησαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους προς αυτόν. Οι δυο εμβληματικές φιγούρες του ποδοσφαίρου του Νησιού, ανακοίνωσαν μέσω Twitter πως ενημέρωσαν το BBC ότι ως ένδειξη διαμαρτυρίας ούτε αυτοί θα δώσουν το «παρών» στη Σαββατιάτική (11/03) εκπομπή.

I have informed the BBC that I won’t be appearing on MOTD tomorrow night.

Everybody knows what Match of the Day means to me, but I’ve told the BBC I won’t be doing it tomorrow. Solidarity.