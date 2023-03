Στην απομάκρυνση του Γκάρι Λίνεκερ από την παρουσίαση της εκπομπής «Match of the Day» προχώρησε το BBC μετά το καυστικό σχόλιο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή για την κυβέρνηση της Αγγλίας και τη μεταναστευτική πολιτική που έχει επιλέξει.

Σάλος έχει προκληθεί στην Αγγλία μετά την απόφαση του BBC να απομακρύνει τον Γκάρι Λίνεκερ από τη θέση του παρουσιαστή της ποδοσφαιρικής εκπομπής «Match of the Day» μέχρι να «υπάρξει συμφωνία των δύο πλευρών σχετικά με τη χρήση των social media».

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?