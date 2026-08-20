Καραλής: Με τα 6,16μ. το υψηλότερο άλμα στην ιστορία, που δεν έφερε νίκη!

Δημήτρης Ντζάνης
Καραλής: Με τα 6,16μ. το υψηλότερο άλμα στην ιστορία, που δεν έφερε νίκη!

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Ο Εμμανουήλ Καραλής με τα 6.16μ., σημείωσε το υψηλότερο άλμα στην ιστορία σε αγώνα επί κοντώ, που δεν χάρισε τη νίκη, ελέω Ντουπλάντις.

Να ξεπερνάς τα 6,16μ. στο επί κοντώ και να μην κατακτάς τη νίκη! Ποιος να το φανταζόταν λίγο καιρό πριν, με τον Εμμανουήλ Καραλή, να έχει να το λέει.

Στο Diamond League της Λωζάνης και στις διαφορετικές συνθήκες ενός αγώνα που έγινε εκτός σταδίου, ο Καραλής είχε τις δυνάμεις να πιέσει όσο περισσότερο γινόταν τον φίλο του, Μόντο Ντουπλάντις.

Αν κι άρχισαν από τα χαμηλά, τα 5.51μ., σε ένα ύψος προσαρμογής, οι Καραλής και Ντουπλάντις έφθασαν στον πιο υψηλό αγώνα στην ιστορία του αγωνίσματος.

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Ο Καραλής ξεπερνώντας τα 6.16μ., έφθασε στη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του, ένα πόντο πίσω από τα 6,17μ. που πέρασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο κλειστό της Παιανίας και τον έφεραν στο Νο.2 όλων των εποχών.

Μάλιστα με τα 6,16μ. ισοφάρισε την 3η καλύτερη επίδοση στην ιστορία, που ανήκει στον Γάλλο, Ρενό Λαβιλενί από το 2014, ενώ ο Καραλής για 2η φορά «νίκησε» τον θρυλικό Σεργκέι Μπούμπκα, των 6,15μ., από το 1993. Κι όμως ο Καραλής δεν νίκησε, καθώς ο Ντουπλάντις είχε ξανά τον τρόπο, ξεπερνώντας τα 6,21μ.

@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO
     

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