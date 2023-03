Η Μπόρνμουθ μέσα σε εννέα δευτερόλεπτα και 11 millisecond άνοιξε το σκορ κόντρα στην Άρσεναλ στο «Emirates». Δεύτερο πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Premier League.

Ιδανικό ξεκίνημα για την Μπόρνμουθ στο «Emirates». Τα Κεράσια μέσα σε εννέα δευτερόλεπτα και 11 millisecond «σόκαραν» την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Άρσεναλ και άνοιξαν το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι χρειάστηκαν μόλις τέσσερις επαφές για να βρουν τα δίχτυα. Ο Σολάνκε έκανε την πρώτη σέντρα του παιχνιδιού, ο Ρόθγουελ άνοιξε την μπάλα στον Γουατάρα, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα, ο Σολάνκε δεν βρήκε την μπάλα με τακουνάκι και ο Μπίλινγκ εξ επαφής νίκησε τον Ραμσντεϊλ. Πρόκειται για το δεύτερο πιο γρήγορο γκολ που έχει σημειωθεί στην ιστορία της Premier League πίσω από αυτό του Σέιν Λονγκ της Σαουθάμπτον κόντρα στην Γουότφορντ τον Απρίλιο του 2019.

