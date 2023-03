Ο Μαρινάκης κάλυψε την Α.Μ.Κ. της Νότιγχαμ, ύψους 46 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ και κάλυψε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας ύψους πάνω από 46 εκατομμύρια ευρώ.

Σε μία σημαντική κίνηση που δείχνει πως θέλει να στηρίξει στο 100% την επένδυσή του στη Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και του αγγλικού club κάλυψε, όπως ανακοινώθηκε σχετικά, εξ' ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έγινε στη Νότιγχαμ και ανέρχεται στο ύψος των 41 εκατομμυρίων λιρών, που αντιστοιχούν σε λίγο περισσότερα από 46 εκατομμύρια ευρώ. «Βοηθά να ανακουφιστεί οικονομικά το club, επισφραγίζοντας την αφοσίωση του Μαρινάκη στη συνεχή ανάπτυξη και τη μελλοντική επιτυχία της Νότιγχαμ Φόρεστ», ανέφερε η ανακοίνωση.



Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has made a further significant financial commitment to the club with the conversion of £41m worth of loans into shares in the 2021/22 financial year. 🗞️