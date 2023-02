Σύμφωνα με τη «Sun», ο Μέισον Γκρίνγουντ περιμένει παιδί με την Χάριετ Τόμπσον, λίγες μόνο μέρες μετά την απαλλαγή του από τις κατηγορίες για τον βιασμό και και τον ξυλοδαρμό της τον Ιανουάριο του 2022!

Πατέρας για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει ο Μέισον Γκρίνγουντ, περιμένοντας παιδί με τη σύντροφό του, Χάριετ Τόμπσον, η οποία τον κατήγγειλε τον Ιανουάριο του 2022 για βιασμό και ξυλοδαρμό.

Ο Βρετανός επιθετικός τέθηκε σε αναστολή από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο του 2022 μετά τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και έδειχναν την νεαρή κοπέλα αιμόφυρτη, καθώς και τα ηχητικά κλιπ που συνόδευσαν την καταγγελία της και στα οποία ο Γκρίνγουντ ακουγόταν να την εξαναγκάζει σε σεξουαλική επαφή απειλώντας την με βία.

Ο Γκρίνγουντ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες στις 2 Φεβρουαρίου λόγω απόσυρσης βασικών μαρτύρων καθώς και νέου υλικού που έφτασε στα χέρια των Αρχών. Και πλέον, η εφημερίδα «Sun» αναφέρει πλέον πως οι δυο τους θα γίνουν γονείς και περιμένουν με ανυπομονησία τον ερχομό του παιδιού τους το προσεχές καλοκαίρι, κάτι για το οποίο είναι ενήμερη η οικογένεια του παίκτη.

Αυτή τη στιγμή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να έχει τον Γκρίνγουντ στον «πάγο» από κάθε δραστηριότητα, ο ίδιος πιέζει για την επιστροφή του το συντομότερο δυνατό αλλά αυτή θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις που θα γίνουν με το δυναμικό της πρώτης ομάδας. Πολλά μέλη, πάντως, της ομάδας γυναικών της Γιουνάιτεντ έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με το ενδεχόμενο.

