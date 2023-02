Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία ο νεαρός επιθετικός Μέισον Γκρίνγουντ αθωώθηκε από τις κατηγορίες για ξυλοδαρμό και απόπειρα βιασμού κατά της πρώην κοπέλας του.

Τον Ιανουάριο του 2022 ο Μέισον Γκρίνγουντ συνελήφθη στην έπαυλη του στο Μάντσεστερ με τις κατηγορίες να είναι ξυλοδαρμός και απόπειρα βιασμού κατά την πρώην κοπέλας του. Ο νεαρός επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν να δικαστεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, όμως όπως έκανε γνωστό η εισαγγελία οι κατηγορίες κατά του 21χρονου αποσύρθηκαν, μετά από νέα στοιχεία που ήρθαν στην επιφάνεια σε συνδυασμό με την απόσυρση βασικών μαρτύρων.

Ο Γκρίνγουντ παραμένει ανενεργός στoυς Κόκκινους Διαβόλους, από την πρώτη στιγμή που βγήκαν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες της κοπέλας του, αλλά πληρώνεται κανονικά τον μισθό του, της τάξης των 350 χιλιάδων ευρώ τον μήνα. O Βρετανός επιθετικός έχει συμβόλαιο με τους Κόκκινους Διαβόλους μέχρι το 2025.

Η ενημέρωση:

«Έχουμε καθήκον να κρατάμε τις υποθέσεις υπό συνεχή έλεγχο.

Σε αυτή την περίπτωση, ο συνδυασμός της απόσυρσης των βασικών μαρτύρων και του νέου υλικού που ήρθε στο φως σήμαινε ότι δεν υπήρχε πλέον ρεαλιστική προοπτική καταδίκης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, έχουμε καθήκον να σταματήσουμε την υπόθεση.

Έχουμε εξηγήσει την απόφασή μας σε όλες τις πλευρές.

Θα ενθαρρύνουμε πάντα τα πιθανά θύματα να εμφανιστούν να αναφέρουν τις υποθέσεις τους στην αστυνομία και θα διώκουμε ποινικά οπουδήποτε χρειάζεται».

