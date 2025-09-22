Ένας οπαδός ξεμάλλιασε έξω από το γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το πιο viral φίλαθλο της.

Viral έχει γίνει ένας τύπος στα social media με το όνομα «United Strand», ο οποίος πριν από σχεδόν έναν χρόνο υποσχέθηκε πως δεν θα κουρευτεί μέχρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει πέντε διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Και όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, έχει ξεχάσει τι πάει να πει κομμωτήριο, αφού στο ίδιο διάστημα οι Κόκκινοι Διάβολοι κυρίως παραπαίουν, αδυνατώντας να χτίσουν νικηφόρο σερί.

Το Σάββατο (20/9) βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολούθησει από κοντά τη νίκη της Γιουνάιτεντ με 2-1 κόντρα στην Τσέλσι και πλέον του απομένουν άλλες τέσσερις διαδοχικές νίκες. Επόμενοι αντίπαλοι της ομάδας του Αμορίμ είναι οι : Μπρέντφορντ εκτός, Σάντερλαντ εντός, Μπόρνμουθ εντός και Γουλβς εκτός. Το πρόγραμμα είναι σχετικά εύκολο, καθώς δεν έχει μέσα κανένα μεγαθήριο της Premier League και ο πιο viral οπαδός της δεν σταματάει να ελπίζει.

Ωστόσο, πριν την έναρξη του ματς ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με άγριες διαθέσεις τράβηξε από τα μαλλιά τον τύπο και δεν τον άφηνε, ως αποτέλεσμα να χρειαστεί να παρέμβουν άλλα ατομα, ώστε να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Δείτε το βίντεο