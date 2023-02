Πότερ: «Οι παίκτες μου είπαν πως η καλοκαιρινή προετοιμασία ήταν η χειρότερη της ζωής τους»

Στο γεγονός πως σύμφωνα με μερικούς παίκτες της Τσέλσι η καλοκαιρινή προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Τόμας Τούχελ ήταν η χειρότερη που έχουν κάνει ποτέ, στάθηκε σε συνέντευξη Τύπου ο Γκρέιαμ Πότερ.

Μόνο... ρόδινο δεν είναι το τελευταίο διάστημα για τον Γκρέιαμ Πότερ στην άκρη του πάγκου της Τσέλσι, με τους Μπλε να μετρούν μόλις δύο νίκες στα τελευταία 14 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Άγγλος τεχνικός πάντως, αφού αστειευόμενος απολογήθηκε για την αργοπορία του στη συνέντευξη Τύπου «επειδή βρισκόταν σε μια συνάντηση σχετικά με την κρίση στην ομάδα», στάθηκε σε έναν από τους λόγους της κακής εικόνας που παρουσιάζει το σύνολό του.

