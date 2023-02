Πότερ για το VAR: «Θα ήταν βαρετό το ποδόσφαιρο χωρίς ανθρώπινα λάθη»

Τα λάθη των διαιτητών και του VAR δικαιολόγησε σε συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Τσέλσι, Γκρέιαμ Πότερ, υποστηρίζοντας πως χωρίς αυτά το ποδόσφαιρο θα ήταν βαρετό.

Έντονη κουβέντα γίνεται στην Αγγλία σχετικά με τα διαιτητικά λάθη στην εποχή του VAR, ειδικά μετά τα όσα συνέβησαν στα παιχνίδια της Άρσεναλ και της Μπράιτον την προηγούμενη αγωνιστική. Η Τσέλσι από την πλευρά της είχε διαμαρτυρηθεί για πέναλτι που δεν της δόθηκε σε χέρι του Σούτσεκ στο 1-1 με τη Γουέστ Χαμ. Ο προπονητής της πάντως, Γκρέιαμ Πότερ, υπερασπίστηκε τους διαιτητές και το VAR, λέγοντας πως χωρίς τα ανθρώπινα λάθη το ποδόσφαιρο θα ήταν βαρετό.

«Αλήθεια θέλουμε όλες οι αποφάσεις να είναι σωστές; Υπάρχει κάτι το οποίο συζητάμε μετά το ματς και μας ενοχλεί. Το στοιχείο του ανθρώπινου λάθους είναι μέρος του παιχνιδιού. Πιστεύω πως θα ήταν βαρετό το ποδόσφαιρο χωρίς αυτό. Θα οδηγηθούμε σε ένα σημείο που εν τέλει μόνο οι υπoλογιστές θα λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις;», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο κόουτς των Μπλε.

🗣️ "I have no problem with VAR. Do we really want every decision to be correct? There's an element of something for us all to talk and get annoyed about after the game."



Graham Potter says the strive for perfection for officials could make football 'boring'. 💭