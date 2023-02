Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λιντς Γιουνάιτεντ συζητάει με τον πρώην τεχνικό της Κέρκυρας και του Ολυμπιακού Βόλου, Χάβι Γκράθια για την ανάληψη της τεχνικής της ηγεσίας.

Ο 52χρονος Ισπανός τεχνικός ολοκλήρωσε το καλοκαίρι που μας πέρασε την θητεία του στην Αλ-Σαντ του Κατάρ, όπου έμεινε για έξι μήνες κι έκτοτε αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αυτός είναι πιθανό να βρεθεί στην Λιντς και την Premier League, με την οποία αυτή τη στιγμή ο Χάβι Γκράθια βρίσκεται σε συζητήσεις σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε tweet ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ξεκαθάρισε βέβαια πως δεν παίζει μόνος του, αφού υπάρχουν άλλα δύο ονόματα στην λίστα των «παγωνιών».

Leeds United are now in talks with Javi Gracia as potential new manager, he’s serious candidate for the job to replace Jesse Marsch ⚪️🇪🇸 #LUFC



Club will make internal decision soon on the manager situation — there are two names in the shortlist. pic.twitter.com/hVXLAnN1IR