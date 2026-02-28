Λιντς - Μάντσεστερ Σίτι: Αποδοκιμασίες για τη διακοπή του Ραμαζανιού
Αλλού, είδαμε ποδοσφαιριστή να προσποιείται τον τραυματία προκειμένου να μπορέσουν οι Μουσουλμάνοι συμπαίκτες του να φάνε μετά τη δύση του ηλίου. Στο Έλαντ Ρόουντ, δεν χρειάστηκε να συμβεί κάτι τέτοιο, με την αναμέτρηση της Λιντς με τη Μάντσεστερ Σίτι να διακόπτεται για λίγα λεπτά ούτως ώστε να μπορέσουν να φάνε οι Σερκί, Αΐτ-Νουρί και Μαρμούς.
Εντούτοις, οπαδοί των γηπεδούχων αντέδρασαν γιουχάροντας την ώρα που στις οθόνες του γηπέδου υπήρχε το μήνυμα «επειδή το ματς διεξάγεται κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, η δράση σταμάτησε για λίγο προκειμένου να διακόψουν τη νηστεία τους οι ποδοσφαιριστές».
Μιλώντας μετά την αναμέτρηση, ο Πεπ Γκουαρδιόλα σχολίασε τις αποδοκιμασίες από τους υποστηρικτές των Παγωνιών, λέγοντας ότι «είναι ένας μοντέρνος κόσμος, έτσι δεν είναι; Σεβαστείτε τις θρησκείες, σεβαστείτε την ποικιλομορφία, αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ο κανονισμός, δεν το λέμε εμείς, η λίγκα είπε “ΟΚ, μπορείτε να το κάνετε για ένα ή δύο λεπτά”. Το θέμα είναι, μπορούν να το κάνουν; Ποιο είναι το πρόβλημα;»
Pep Guardiola on Leeds fans booing the fasting break for Ramadan: “It’s the modern world, right? Look what’s happening in the world right now again, right?— City Report (@cityreport_) February 28, 2026
Respect the religions, respect the diversity - that is the point! It’s what it is, unfortunately.
The question is: can… pic.twitter.com/S22LOEV1tf
