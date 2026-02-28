Οπαδοί της Λιντς αποδοκίμασαν κατά τη διάρκεια της διακοπής του ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Αλλού, είδαμε ποδοσφαιριστή να προσποιείται τον τραυματία προκειμένου να μπορέσουν οι Μουσουλμάνοι συμπαίκτες του να φάνε μετά τη δύση του ηλίου. Στο Έλαντ Ρόουντ, δεν χρειάστηκε να συμβεί κάτι τέτοιο, με την αναμέτρηση της Λιντς με τη Μάντσεστερ Σίτι να διακόπτεται για λίγα λεπτά ούτως ώστε να μπορέσουν να φάνε οι Σερκί, Αΐτ-Νουρί και Μαρμούς.

Εντούτοις, οπαδοί των γηπεδούχων αντέδρασαν γιουχάροντας την ώρα που στις οθόνες του γηπέδου υπήρχε το μήνυμα «επειδή το ματς διεξάγεται κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, η δράση σταμάτησε για λίγο προκειμένου να διακόψουν τη νηστεία τους οι ποδοσφαιριστές».

Μιλώντας μετά την αναμέτρηση, ο Πεπ Γκουαρδιόλα σχολίασε τις αποδοκιμασίες από τους υποστηρικτές των Παγωνιών, λέγοντας ότι «είναι ένας μοντέρνος κόσμος, έτσι δεν είναι; Σεβαστείτε τις θρησκείες, σεβαστείτε την ποικιλομορφία, αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ο κανονισμός, δεν το λέμε εμείς, η λίγκα είπε “ΟΚ, μπορείτε να το κάνετε για ένα ή δύο λεπτά”. Το θέμα είναι, μπορούν να το κάνουν; Ποιο είναι το πρόβλημα;»