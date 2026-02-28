Η Μάντσεστερ Σίτι παιδεύτηκε στο «Έλαντ Ρόουντ», αλλά με γκολ του Σεμένιο λύγισε με 1-0 τη Λιντς και μείωσε σε απόσταση βολής την διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ!

Μπορεί να μην είχε Χάαλαντ στην αποστολή, αλλά για αυτόν ακριβώς τον λόγο εκταμίευσε πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο για να αποκτήσει τον Σεμένιο από τη Μπόρνμουθ. Και στους πρώτους του μήνες με τη γαλάζια φανέλα, ο 26χρονος δεν απογοητεύει. Αυτή τη φορά ο Σεμένιο με δική του υπογραφή έκρινε την απόδραση της Μάντσεστερ Σίτι από την έδρα της σκληροτράχηλης Λιντς, με το τελικό 1-0 να διευρύνει το νικηφόρο σερί των Citizens που βρέθηκαν στο -2 από την κορυφή της Premier League.

Η Λιντς πάντως μπήκε με άγριες διαθέσεις στον αγώνα κι άγγιξε το προβάδισμα μόλις στο 3΄, όταν ο Άαρονσον έκανε τη μπαλιά στην καρδιά της άμυνας και ο Κάλβερτ-Λιούιν αστόχησε με προβολή από θέση βολής. Στο 17΄ο Άγγλος απείλησε ξανά όταν γύρισε άριστα με την πλάτη στο τέρμα και πλάσαρε δίπλα από την εστία, με τη Σίτι σταδιακά να κερδίζει έδαφος στο γήπεδο.

Τις ευκαιρίες η Λιντς, το γκολ ο Σεμένιο

Κόντρα στη ροή ωστόσο η Λιντς πήγε να κάνει τη ζημιά σε αντεπίθεση, όμως ο Ντοναρούμα άπλωσε το κορμί του και νίκησε τον Άαρονσον σε μοναδικό τετ-α-τετ! Δευτερόλεπτα αργότερα ήταν η σειρά του Ντάρλοου να εξουδετερώσει εντυπωσιακά την καρφωτή κεφαλιά του Ο΄Ράιλι στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία των Citizens, οι οποίοι άνοιξαν τελικά το σκορ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Στο 45΄+2΄συγκεκριμένα ο ο Αΐτ Νουρί έκανε την παράλληλη συρτή σέντρα στην καρδιά της άμυνας και ο Σεμένιο με προβολή έβαλε μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους. Με το προβάδισμα «ανά χείρας» η Σίτι μπήκε στο δεύτερο μέρος με στόχο να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας και να διαχειριστεί το υπέρ της αποτέλεσμα σε χαμηλό τέμπο, γεγονός που οδήγησε σε ένα αρκετά μονοδιάστατο δεύτερο ημίχρονο.

Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη πραγματικά ουσιαστική ευκαιρία μετά την ανάπαυλα σημειώθηκε στο 72΄, όταν ο Ντάρλοου εκτινάχθηκε κι έδιωξε με το ένα χέρι την κεφαλιά του Γκουέχι για να κρατήσει ζωντανή τη Λιντς. Τα Παγώνια ανέβηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, απείλησαν στο 88΄με άστοχη κεφαλιά του Μπιγιόλ από κόρνερ, αλλά έμειναν στο μηδέν, με τον προπονητή τους, Ντάνιελ Φάρκε, να αποβάλλεται στη λήξη του ματς για έντονες διαμαρτυρίες προς την διαιτητική ομάδα λόγω μιας περίπτωσης πέναλτι για χέρι του Νούνιες που δεν καταλογίστηκε ποτέ (87΄).

Λιντς (Ντάνιελ Φάρκε): Ντάρλοου, Μπόουγκλ (76΄Τζέιμς), Τζάστιν (87΄Πιρό), Ροντόν (87΄Μπιγιόλ), Στράουκ, Γκούντμουντσον, Άαρονσον (65΄Ενμέτσα), Σταχ, Αμπαντού, Γκρουβ (75΄Ενγκνοτό), Κάλβερτ-Λιούις

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Νούνιες, Ρούμπεν Ντίας, Γκουέχι, Αΐτ-Νουρί, Ρόδρι, Ο΄Ράιλι (70΄Ρέιντερς), Μπερνάρντο Σίλβα, Σεμένιο, Μαρμούς (68΄Σαβίνιο), Τσερκί (88΄Ακέ)

