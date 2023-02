Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γύρισαν προς την οικογένεια του Φρεντ για να πανηγυρίσουν την ασίστ του με τον γιο του στις κερκίδες!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε την εξαιρετική της πορεία με νίκη επί της Λέστερ (3-0) στο «Ολντ Τράφορντ», με τον Μάρκους Ράσφορντ και τον Σάντσο να συνεχίζουν να βρίσκουν δίχτυα. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ευτύχησαν να έχουν σε εξαιρετική βραδιά (κόντρα στις Αλεπούδες) τον τερματοφύλακά τους Νταβίντ ντε Χέα που έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο, προτού ο Ράσφορντ ανοίξει το σκορ από μια πανέμορφη ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες.

Στη συνέχεια, ο διεθνής Άγγλος σημείωσε το 24ο γκολ του στη σεζόν στο 56ο λεπτό του αγώνα, αν και αυτό αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, προτού μέσω VAR μετρήσει κανονικά. Αυτή τη φορά ήταν ο Φρεντ που έδωσε την επιδέξια πάσα πίσω στον φορμαρισμένο παίκτη της Premier League. Και στους πανηγυρισμούς, ο γιος του Βραζιλιάνου, που παρακολουθούσε από μπουθ, ήταν κατενθουσιασμένος!

Ο μρικός Μπέντζαμιν χοροπηδούσε πάνω κάτω από αγνή χαρά και οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ που βρίσκονταν μπροστά από την οικογένεια του Φρεντ γύρισαν αμέσως για να γιορτάσουν όλοι μαζί αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Δείτε το βίντεο:

Heartwarming moment when Manchester United fans turned around to celebrate Fred’s assist with his son. I love this game ❤️ pic.twitter.com/POwjUy7eIZ