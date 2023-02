O Νταβίντ Ντε Χέα κράτησε ανέπαφη την εστία του κόντρα στην Λέστερ, έφτασε τα 180 «clean sheets» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έπιασε το ρεκόρ του μεγάλου Πίτερ Σμάιχελ.

Ήταν θέμα χρόνου και πλέον είναι γεγονός. Ο Νταβίντ Ντε Χέα κράτησε ανέπαφη την εστία του στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Λέστερ με 3-0, έφτασε τα 180 «clean sheets» και έπιασε το ρεκόρ του εμβληματικού Πίτερ Σμάιχελ.

David De Gea has now kept 180 clean sheets for Manchester United. He has equalled Peter Schmeichel’s all time clean sheets record for Manchester United:



🥇 Peter Schmeichel & DAVID DE GEA - 180

🥈 Alex Stepney - 175

🥉 Gary Bailey - 161



Dave saves. 🧤 pic.twitter.com/AOGGjsG9sX