O επικεφαλής την επιτροπή επαγγελματικής διαιτησίας στην Αγγλία (PGMOL) Χάουαρντ Γουέμπ έστειλε στο... σπίτι του τον διαιτητή VAR που έκανε λάθος με τις γραμμές του οφσάιντ στο Κρίσταλ Πάλας - Μπράιτον.

Η επιτροπή επαγγελματικής διαιτησίας στην Αγγλία (PGMOL) απολογήθηκε για τα λάθη του VAR το Σάββατο (11/02) στις αναμετρήσεις Άρσεναλ - Μπρέντφορντ και Κρίσταλ Πάλας - Μπράιτον, οι οποίες αδίκησαν τους Κανονιέρηδες και τους Γλάρους. Ο επικεφαλής την επιτροπή, Χάουαρντ Γουέμπ, πήρε δραστικά μέτρα.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη ο «VARίστας» της αναμέτρησης της Κρίσταλ Πάλας με την Μπράιτον, Τζον Μπρουκς, τιμωρήθηκε και θα μείνει εκτός από τα παιχνίδια Λίβερπουλ - Έβερτον και Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League στα οποία είχε αρχικά οριστεί. Θυμίζουμε πως οι Γλάροι άνοιξαν το σκορ στο πρώτο μέρος, αλλά το γκολ του Εστουπινιάν ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ μετά από έλεγχο του VAR. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε πως οι γραμμές δεν τραβήχτηκαν με σημείο αναφοράς τον τελευταίο παίκτη, αλλά αμυνόμενο που βρίσκεται λίγο μπροστά του.

