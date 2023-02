Μεγάλη κουβέντα σήκωσαν στο Νησί τα λάθη του VAR το Σάββατο (11/02) στα Άρσεναλ - Μπρέντφορντ και Κρίσταλ Πάλας - Μπράιτον, με την ένωση διαιτητών Αγγλίας να απολογείται σε Κανονιέρηδες και Γλάρους για τις εις βάρος τους εσφαλμένες αποφάσεις.

«Λάδι» στη... φωτιά της κουβέντας περί διαιτητικών λαθών στην Αγγλία έριξαν δυο λανθασμένες αποφάσεις του VAR στα Σαββατιάτικα (11/02) παιχνίδια των Άρσεναλ και Μπράιτον. Η PGMOL, πάντως, το αρμόδιο όργανο για τους διαιτητές αγώνων στο αγγλικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με ανακοίνωσή της παραδέχθηκε την κακή χρήση του Video και έκανε λόγο για ανθρώπινα λάθη, κάτι που επικοινώνησε και στους δύο συλλόγους, υποσχόμενη πως θα διερευνήσει τα περιστατικά.

PGMOL can confirm its Chief Refereeing Officer Howard Webb has contacted both Arsenal and Brighton & Hove Albion to acknowledge and explain the significant errors in the VAR process in their respective Premier League fixtures on Saturday. pic.twitter.com/dCDkooxhxf — PGMOL (@FA_PGMOL) February 12, 2023

Ο VAR, Λι Μέισον, όπως ανέφερε και η Daily Mail, στο παιχνίδι των Κανονιέρηδων απέναντι στην Μπρέντφορντ δεν παρατήρησε το ότι ο Νόργκαρντ, ο παίκτης που έδωσε την ασίστ για την ισοφάριση των Μελισσών, μπήκε στη φάση από θέση οφσάιντ. Το γκολ αυτό μάλιστα διαμόρφωσε και το τελικό 1-1.

VAR Lee Mason didn't notice Christian Nørgaard coming back from an offside position for Brentford's equaliser against Arsenal.



For that reason, offside technology wasn't applied and the goal was given.



PGMOL admit it was 'human error'.



(h/t @DaleJohnsonESPN) pic.twitter.com/tRLhKI4tfX — ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2023

Στο παιχνίδι ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον, οι Γλάροι άνοιξαν το σκορ στο πρώτο μέρος, αλλά το γκολ του Εστουπινιάν ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ μετά από έλεγχο του VAR. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε πως οι γραμμές δεν τραβήχτηκαν με σημείο αναφοράς τον τελευταίο παίκτη, αλλά αμυνόμενο που βρίσκεται λίγο μπροστά του.