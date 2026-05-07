Conference League: Το ζευγάρι, το γήπεδο και η ώρα του τελικού

Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό του UEFA Conference League, που θα διεξαχθεί στη Λειψία (27/05, 22:00).

Η «Red Bull Arena» της Λειψίας θα φορέσει τα... γιορτινά της για να υποδεχθεί τις Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο στον μεγάλο τελικό του UEFA Conference League το βράδυ της 27ης Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 22:00.

Δύο θέσεις αλλά μόνο μια ομάδα θα βρεθεί στον θρόνο της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τόσο οι Λονδρέζοι όσο και οι Μαδριλένοι βρίσκονται για πρώτη φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο μεγαλύτερο διακύβευμα της -μέχρι τώρα- ιστορίας τους.

Η Κρίσταλ Πάλας ξεπέρασε το εμπόδιο της Σαχτάρ Ντόνετσκ στα ημιτελικά με συνολικό σκορ 5-2 (3-1 στην Κρακοβία και 2-1 στο Λονδίνο), ενώ η Ράγιο που απέκλεισε την ΑΕΚ στους «8» έκαμψε την αντίσταση της Στρασμπούρ στους «4» κερδίζοντας και τα δύο ματς με 1-0 σε Ισπανία και Γαλλία.

Πλέον στρέφουν αμφότερες το βλέμμα τους στον τελικό της Γερμανίας, προκειμένου να γράψουν το δικό τους κεφάλαιο στη «Χρυσή Βίβλο» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.