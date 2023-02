Η Μπρέντφορντ εξέδωσε ανακοίνωση με έντονο ύφος, αφού ο Ιβάν Τόνεϊ δέχθηκε ρατσιστική επίθεση στα social media μετά το παιχνίδι της ομάδας με την Άρσεναλ (1-1).

Ο Ιβάν Τόνεϊ σημείωσε ένα αμφιλεγόμενο γκολ στην ισοπαλία 1-1 της Μπρέντφορντ με την Άρσεναλ στο Emirates το Σάββατο. Το VAR ξέχασε να βάλει τις γραμμές ενώ έλεγχε το γκολ της ισοφάρισης των φιλοξενούμενων. Μετά το αποτέλεσμα, ο Τόνεϊ βομβαρδίστηκε με χυδαία μηνύματα στο Instagram, με την Μπρέντφορντ και την Premier League να καταδικάζουν τις προσβολές.

«Αμέσως μετά το παιχνίδι της Μπρέντφορντ με την Άρσεναλ, ο Ιβάν Τονεϊ δέχθηκε έναν καταιγισμό προσβλητικών, ρατσιστικών άμεσων μηνυμάτων μέσω του λογαριασμού του στο Instagram», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου. «Είμαστε αηδιασμένοι και λυπημένοι που ο Ιβάν έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό για άλλη μια φορά. Δεν θα το ανεχτούμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κυνηγήσουμε τα άτομα που εμπλέκονται», σημείωσε η ομάδα.

«Πόσες φορές πρέπει να συμβεί αυτό; Καλούμε τους απανταχού οπαδούς του ποδοσφαίρου να απολαμβάνουν τον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ μας, αλλά να σέβονται και να αγκαλιάζουν τις διαφορές μας και να γιορτάζουν την ποικιλομορφία που υπάρχει σε όλη την Premier League. Δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό», πρόσθεσε.

Η λίγκα από πλευράς της τόνισε: «Κανείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζει προσβολές του είδους που δέχθηκε ο Ιβάν Τονεϊ. Δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία. Υποστηρίζουμε τον Ιβάν και τον σύλλογο με έρευνες. Η Premier League καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους».

Δυστυχώς, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που παίκτης υφίσταται ρατσιστική κακοποίηση. Συγκεκριμένα ο 26χρονος άσος της Μπρέντφορντ τον Μάιο του 2022 έγινε στόχος τρολ κατά τη διάρκεια της νίκης της Μπρέντφορντ με 3-2 στο Γκούντισον Παρκ.

Immediately after Brentford’s game against Arsenal, Ivan Toney received a barrage of abusive, racist direct messages via his Instagram account.



We are disgusted and saddened that Ivan has had to deal with this yet again