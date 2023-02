Αρτέτα: «Το γκολ που δεχθήκαμε δεν έπρεπε να μετρήσει»

Ο Μικέλ Αρτέτα τόνισε στις δηλώσεις του μετά την εντός έδρας ισοπαλία της Άρσεναλ επί της Μπρέντφορντ πως το γκολ των «μελισσών» δεν έπρεπε να μετρήσει ως οφσάιντ.

Ο Ισπανός προπονητής άστραψε και βρόντηξε μετά το 1-1 της Άρσεναλ επί της Μπρέντφορντ στο «Έμιρεϊτς» αποκαλύπτοντας πως είδε την φάση του γκολ των «Μελισσών» από το μόνιτορ και θεωρεί πως ήταν πεντακάθαρο οφσάιντ, αλλά και απαράδεκτο το γεγονός πως δεν καταλογίστηκε από το VAR. Μάλιστα, ο Αρτέτα τόνισε μέσα στην εβδομάδα περιμένει επίσημη εξήγηση επισημαίνοντας πως δεν τηρήθηκαν βασικοί κανόνες του ποδοσφαίρου εξαιτίας της απόφασης αυτής κι αυτό επηρέασε την ομάδα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ισπανός κόουτς της Άρσεναλ:

«Είδα τη φάση από το μόνιτορ και μπορώ να πω ότι ήταν καθαρό οφσάιντ! Είναι απογοητευτικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζω να μας δώσουν μέσα στην εβδομάδα μία εξήγηση, γιατί μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και θα χαρούμε πολύ να την μάθουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. πάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες και μερικές βασικές αρχές στο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, στο δικό μας παιχνίδι δεν τηρήθηκαν και αυτό ήταν κάτι που μας επηρέασε.

Υπάρχει ξεκάθαρη παρεμπόδιση του παίκτη μας από τον παίκτη της Μπρέντφορντ που είναι οφσάιντ. Όταν είσαι σε αντικανονική θέση δεν γίνεται να κάνεις κάτι τέτοιο και να επηρεάζεις τη φάση. Πλέον δεν έχει κανένα νόημα ό,τι και αν πούμε. Το θέμα είναι ότι μέτρησε ένα γκολ που δεν θα έπρεπε να μετρήσει και εν τέλει χάσαμε δύο ακόμη βαθμούς»

How hasn’t the VAR checked this?! Arteta has EVERY right to feel aggrieved by that decision. Credit to Brentford for a strong performance, I’m not taking anything away from them but this is not acceptable in the age of VAR. pic.twitter.com/yvoTmxoBWX