Η Λίβερπουλ παρουσίασε επίσημα μια ειδική έκδοση της συλλογής LeBron James, αφού ο «King James» έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

Η Λίβερπουλ αποκαλύπτει τη συλλογή του Λεμπρόν Τζέιμς, αφού ο θρύλος του μπάσκετ - ο οποίος κατέχει το 1% της αυτοκρατορίας της FSG - έγινε αυτή την εβδομάδα ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ... με τον σύλλογο να κυκλοφορεί μια ειδική σειρά μόδας ως φόρο τιμής.

Τόσο οι γίγαντες της Premier League όσο και ο Τζέιμς είχαν διαμορφώσει ανάλογα τη συλλογή πριν το ιστορικό επίτευγμα του τελευταίου, αλλά προγραμμάτισαν να κυκλοφορήσει επίσημα μόλις 24 ώρες αφότου ο σταρ των Λέικερς ξεπέρασε το ρεκόρ του Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ στο ΝΒΑ.

Ο δισεκατομμυριούχος Τζέιμς αγόρασε για πρώτη φορά ένα ποσοστό 2% στη Λίβερπουλ το 2011 για 4,7 εκατομμύρια λίρες μαζί με τον επιχειρηματικό εταίρο Μάβερικ Κάρτερ, την ίδια χρονιά που η FSG αγόρασε τη Λίβερπουλ για 300 εκατομμύρια λίρες.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA μετέτρεψε το μερίδιό του στη Λίβερπουλ σε 1% στην παγκόσμια αυτοκρατορία της FSG τον Μάρτιο του 2021, μετά τον θρίαμβο του συλλόγου στο Champions League το 2019 και την κατάκτηση του τίτλου της Premier League το 2020.

Η συλλογή LFC X LeBron περιλαμβάνει τόσο μια σειρά μόδας όσο και υποδημάτων, η οποία σύμφωνα με τον σύλλογο «ενσαρκώνει μια μακροχρόνια σύνδεση μεταξύ δύο παγκόσμιων αθλητικών εικόνων, γιορτάζοντας τις κοινές μας αξίες και την ένδοξη ιστορία μας».

Δείτε την:

The Liverpool FC x LeBron collection is here 😍