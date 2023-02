Ένα αεροπλάνο με ένα πανό που διαμαρτύρεται για τη διοίκηση της Έβερτον πετά πάνω από το Γκούντισον Παρκ κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στην Άρσεναλ.

Οι υποστηρικτές της Έβερτον έχουν πλέον κουραστεί με τις αποφάσεις στα διοικητικά της ομάδας τους από τους επικεφαλής -δεν έκανε ούτε μία μεταγραφή στο χειμερινό παζάρι παρά το ότι βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού- και δείχνουν την δυσαρέσκειά τους με κάθε πιθανό και... απίθανο τρόπο. Στο παιχνίδι κόντρα στην πρωτοπόρο Άρσεναλ στο «Γκούντισον Παρκ» πέταξε ένα αεροπλάνο με ένα πανό που έφερε το εξής μήνυμα: «η χειρότερη διοίκηση της λίγκας» και οι κάμερες της μετάδοσης έπιασαν την στιγμή που οι οι διοικούντες τα «Ζαχαρωτά» αντιλήφθηκαν την παρουσία του.

Δείτε εδώ το πανό και την στιγμή που το αντιλαμβάνονται οι διοικούντες την Έβερτον:

“LEAGUES WORST RUN CLUB” ✈️



A plane with a banner protesting Everton Chairman Bill Kenwright flies above Goodison Park during Everton’s game with Arsenal. A sign of how loud the din of revolution surrounding the club has grown. 😢 pic.twitter.com/EpqSLLUJdt