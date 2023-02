Ζάμπιτσερ: «Ήρθα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να κερδίσω τρόπαια»

Επίσημα παρουσιάστηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μαρσέλ Ζάμπιτσερ, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις ως Κόκκινος Διάβολος τόνισε την επιθυμία του να κατακτήσει τίτλους με την ομάδα.

Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι και με τη βούλα ο Μαρσέλ Ζάμπιτσερ, ο οποίος, ως δανεικός από την Μπάγερν Μονάχου, θα περάσει τους επόμενους έξι μήνες στο «Όλντ Τράφορντ». Οι Κόκκινοι Διάβολοι κινήθηκαν ταχύτατα , συμφωνώντας το deal την τελευταία μέρα των μεταγραφών, βλέποντας στον Αυστριακό τον αντικαταστάτη του Κρίστιαν Έρικσεν, που θα απουσιάσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Απρίλη εξαιτίας τραυματισμού.

«Μου αρέσει ο τρόπος που παίζει ο Τεν Χαγκ, είναι καλός προπονητής και ανυπομονώ να αγωνιστώ στην ομάδα του. Είμαι bad loser, ακόμα και στην προπόνηση, δεν μπορώ να χάνω, μισώ την ήττα», δήλωσε αρχικά ο πρώην μέσος της Λειψίας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα δώσω τα πάντα και θα δούμε τι θα γίνει. Ήρθα για να κερδίσω τρόπαια», τόνισε στη συνέχεια.

