Το "What If" του Gazzetta είναι εδώ και ξαναγράφει την ιστορία με τη βοήθεια της Tεχνητής Nοημοσύνης! Τι θα γινόταν αν δεν γλιστρούσε ο Στίβεν Τζέραρντ το 2014, όταν έπεσε και «έχασε» τον Ντεμπά Μπα; Θα έπαιρνε η Λίβερπουλ τον τίτλο; Θα άλλαζε κάτι στην καριέρα του; Ηρθε η ώρα να μας απαντήσουν οι μηχανές!

Το Αrtificial Intelligence (AI) γίνεται μια ακόμη μορφή storytelling στη φαρέτρα του Gazzetta, μέσω του νέου blog "What If"!

Η τεχνολογία σήμερα προσφέρει εφαρμογές στη δημοσιογραφία που άλλες φορές στέκονται βοηθητικές στο πλευρό μας, ενίοτε λειτουργούν συμπληρωματικά και μερικές στιγμές μοιάζουν τρομακτικές. Η ζωή μας γράφεται και ό,τι γράφει δεν… ξεγράφει. Ή μήπως όχι;

Τί θα γινόταν αν ένας εξωτερικός παρατηρητής, ένας συλλέκτης δεδομένων και πληροφοριών έδινε μία άλλη εκδοχή σε παρελθοντικά γεγονότα; Στο Gazzetta, με τη χρήση του ΑΙ, έχουμε τις απαντήσεις!

Μέσω Midjourney, ChatGPT και Synthesia θα δοκιμάσουμε να ξαναγράψουμε την ιστορία. Όχι μέσα από τα δικά μας μάτια αλλά από αυτά του Αrtificial Intelligence. Κάθε εβδομάδα, ένα νέο "What If" θα απαντάται και θα οπτικοποιείται. Η ιστορία θα ξαναγράφεται μέσω του Gazzetta! Η αρχή γίνεται με τον Στίβεν Τζέραρντ και το περίφημο γλίστριμά του στον αγώνα με την Τσέλσι το 2014.

Τι τον οδήγησε στο γλίστρημα; Τι θα γινόταν αν δεν γλιστρούσε; Θα προλάβαινε τον Ντεμπά Μπα; Θα έπαιρνε η Λίβερπουλ το πρωτάθλημα; Επηρέασε την καριέρα του;

Τα νέα είναι ένα προϊόν που παράγεται και καταναλώνεται ανάμεσα σε οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές μεταβολές. Η μορφή του παραδοσιακά δεν έμενε αμετάβλητη. Και σήμερα ζούμε τη δημοσιογραφία σε ακόμη μία στροφή όπου η φύση της πρέπει να αναλυθεί και να γίνει κατανοητή (Karnouskos, 2020).

Θα αφεθούμε λοιπόν στη βιομηχανία του ΑΙ και την παραγωγή μόνο με τα δικά του δεδομένα; Σύμφωνα με τον Galily (2018), η κατάσταση δεν είναι Cherish or Perish, όπου ή το αγαπάμε ή το σκοτώνουμε. Συμφιλιωνόμαστε, εκπαιδευόμαστε και εξελισσόμαστε. Πάμε, λοιπόν, να εξελιχθούμε.

Αυτό που ακολουθεί, είναι ουσιαστικά μια συνέντευξη του Gazzetta με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Εμείς ρωτάμε, οι μηχανές απαντούν. Εμείς δίνουμε τα prompts και κατευθύνουμε τους αλγόριθμους, οι μηχανές σχεδιάζουν!

Tι συνέβη το 2014 στο ματς της Λίβερπουλ με την Τσέλσι και είχε ως πρωταγωνιστή τον Τζέραρντ;

Το 2014, κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Λίβερπουλ και Τσέλσι, ο Στίβεν Τζέραρντ έκανε το διάσημο γλίστρημα που οδήγησε σε γκολ της Τσέλσι και άλλαξε το αποτέλεσμα του αγώνα. Αποτελεί μία σημαντική στιγμή ως ανάμνηση στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ.

Σε ποιο λεπτό συνέβη αυτό;

Ο Στίβεν Τζέραρντ γλίστρησε στο 35ο λεπτό του αγώνα που οδήγησε στο γκολ της Τσέλσι με τον Ντεμπά Μπα. Το γλίστρημα επέτρεψε στον Μπα να σκοράρει και βοήθησε την Τσέλσι να εξασφαλίσει το προβάδισμα του 2-0 και τελικά να κερδίσει το ματς με 2-0.

Γιατί γλίστρησε ο Τζέραρντ;

Το γλίστρημα του Στίβεν Τζέραρντ προκλήθηκε από έναν συνδυασμό της βρεγμένης επιφάνειας και της κακής δικής του κρίσης. Η βροχή είχε κάνει το γήπεδο να γλιστράει και ο Τζέραρντ που προσπάθησε να κάνει κοντρόλ δεν μπόρεσε να ελέγξει τη μπάλα, κάτι που οδήγησε στο να γλιστρήσει.

Θα μπορούσε να το αποφύγει;

Είναι αδύνατο να πούμε με σιγουριά το αν ο Στίβεν Τζέραρντ θα μπορούσε να αποφύγει το γλίστρημα ή όχι. Τα γλιστρήματα μπορούν να συμβούν εξαιτίας πολλών παραγόντων συμπεριλαμβανομένου της κατάστασης της επιφάνειας παιχνιδιού, τα παπούτσια του ποδοσφαιριστή και τις δικές του κινήσεις. Σε αυτό το παράδειγμα, η βρεγμένη επιφάνεια του γηπέδου είναι πολύ πιθανό να συνέβαλε στο γλίστρημα, αλλά είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τι θα γινόταν αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές ή ο Τζέραρντ είχε πάρει άλλες αποφάσεις εκείνη τη στιγμή.

Πώς αντέδρασε η ομάδα;

Η ομάδα και οι οπαδοί της Λίβερπουλ είναι πιθανό να ήταν απογοητευμένοι και εκνευρισμένοι με το γλίστρημα του Στίβεν Τζέραρντ, καθώς αμέσως οδήγησε σε γκολ της Τσέλσι και άλλαξε το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, οι παίκτες της Λίβερπουλ γρήγορα ανέκτησαν τη συγκέντρωσή τους και συνέχισαν να παίζουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Επιπλέον, ο Τζέραρντ έχει το σεβασμό ως ένας παίκτης - μύθος και η καριέρα του ορίζεται από πολλά περισσότερα από αυτή τη στιγμή, άρα το γλίστρημά του θα είναι μια ανάμνηση ανάμεσα σε ολόκληρη την καριέρα του και όχι μια στιγμή που τον καθόρισε.

Επηρέασε την καριέρα του;

Το γλίστρημα του Στίβεν Τζέραρντ κατά τη διάρκεια του αγώνα Λίβερπουλ - Τσέλσι το 2014, δεν είχε μακροχρόνια επιρροή στην καριέρα του. Παρόλο που ήταν σίγουρα μια απογοητευτική στιγμή και καθοριστικός παράγοντας στο αποτέλεσμα του αγώνα, ο Τζέραρντ συνέχισε να παίζει σε υψηλό επίπεδο για την Λίβερπουλ και στη συνέχεια για τους LA Galaxy πριν αποσυρθεί το 2016. Είναι ευρέως αποδεκτός ως ένας κορυφαίος μέσος της γενιάς του και ένας από τους καλύτερους παίκτες της Λίβερπουλ. Η κληρονομιά του καθορίζεται από πολλά στοιχεία και όχι μόνο μία στιγμή. Το γλίστρημα ήταν μόνο μία από αυτές.

Μπορούν να κάνουν οι επαγγελματίες αθλητές τέτοια λάθη;

Ναι, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ακόμη και αυτοί στο επίπεδο του Στίβεν Τζέραρντ, μπορούν να κάνουν λάθη κατά τη διάρκεια των αγώνων. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα με υψηλή πίεση και γρήγορο ρυθμό και ακόμη και οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο είναι ικανοί να κάνουν λάθη. Η δυνατότητα τους να μαθαίνουν από τα λάθη, να κρατούν τη συγκέντρωσή τους και να αποδίδουν σε κορυφαίο επίπεδο, τους κάνει μεγάλους παίκτες. Επιπρόσθετα, παρόλο που μεμονωμένα λάθη μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός ματς, είναι συχνά μόνο ένα μικρό κομμάτι από την μεγάλη καριέρα του παίκτη και δεν καθορίζουν τη κληρονομιά του.

Πώς επηρεάστηκε η Τσέλσι;

Μετά το γλίστρημα του Τζέραρντ, κατά τη διάρκεια του αγώνα Λίβερπουλ - Τσέλσι το 2014, η Τσέλσι πιθανώς συνέχισε να παίζει με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, ώστε να διαφυλάξει το προβάδισμα και να κερδίσει το ματς. Το γκολ που προήλθε από το γλίστρημα του Στίβεν Τζέραρντ ήταν σημαντική στιγμή στο παιχνίδι και η Τσέλσι πιθανώς το χρησιμοποίησε ως κίνητρο για να μείνει συγκεντρωμένη και να συνεχίζει να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Η ομάδα είχε συναίσθηση της σημαντικότητας του αγώνα και της ευκαιρίας να κερδίσει έναν κορυφαίο αντίπαλο.

Tον έχουν συγχωρήσει οι οπαδοί της Λίβερπουλ;

Πιθανότατα πολλοί φίλαθλοι της Λίβερπουλ συγχώρεσαν τον Στίβεν Τζέραρντ για το γλίστρημα στο ματς της Λίβερπουλ με την Τσέλσι το 2014. Ο Τζέραρντ θεωρείται ως μύθος του κλαμπ και ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, με το γλίστρημα να είναι μόνο μια στιγμή σε όλη την καριέρα του. Ακόμη, δεν είναι ασυνήθιστο για τους φιλάθλους να συγχωρούν τους αγαπημένους τους παίκτες και να αναγνωρίζουν ότι όλοι κάνουν λάθη, ειδικά σε καταστάσεις υψηλής πίεσης όπως ένας αγώνας της Πρέμιερ Λιγκ.

Παρόλο που το γλίστρημα ήταν απογοητευτικό για τους φιλάθλους της Λίβερπουλ, είναι πιθανό η πλειοψηφία να θυμάται τις μεγάλες επιτυχίες του Στίβεν Τζέραρντ και τη συνεισφορά του στο κλαμπ μέσα στα χρόνια αλλά και τη βοήθεια του ώστε να πάρει η ομάδα τίτλους μαζί με την πίστη του στην ομάδα μέσα στην καριέρα του. Ακόμη, είναι πιθανό ο Στίβεν Τζέραρντ να δέχεται συμπόνοια και σεβασμό από τους φιλάθλους της Λίβερπουλ καθώς το γλίστρημα δεν είναι καθοριστική στιγμή για την καριέρα του.

Θα τον προλάβαινε αν δεν έπεφτε;

Είναι αδύνατο να πούμε με σιγουριά το αν ο Στίβεν Τζέραρντ θα ήταν ικανός να προλάβει τον Ντεμπά Μπα πριν σκοράρει αν δεν είχε γλιστρήσει στον αγώνα του 2014 μεταξύ Λίβερπουλ και Τσέλσι. Παρόλα αυτά, είναι πιθανό ο Στίβεν Τζέραρντ, ως ένας ικανός και έμπειρος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να μπορούσε να κυνηγήσει τον Ντεμπα Μπα και να ασκήσει πίεση πάνω του. Το αν θα προλάβαινε ή όχι το γκολ θα είχε εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, που περιλαμβάνουν τη θέση του Μπα, την ταχύτητα και τον στόχο του σουτ του και τις ενέργειες των άλλων παικτών στο γήπεδο. Όσον αφορά την ταχύτητά τους, είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τον Ντεμπά Μπα και τον Στίβεν Τζέραρντ απευθείας καθώς ως διαφορετικοί παίκτες έχουν διαφορετικά δυνατά σημεία και αδυναμίες. Παρόλα αυτά και οι δύο ήταν γνωστοί για τη δυνατότητά τους να καλύπτουν γρήγορα έδαφος και να συνεισφέρουν σημαντικά στο παιχνίδι της ομάδας τους. Και οι δύο θα ήταν ανταγωνιστικοί όσον αφορά την αθλητικότητά τους.



Για αυτό έχασε τον τίτλο η Λίβερπουλ;

Είναι αδύνατον να πούμε με σιγουριά το τι θα γινόταν αν ο Στίβεν Τζέραρντ δεν γλιστρούσε στον αγώνα του 2014 μεταξύ Λίβερπουλ και Τσέλσι. Το αποτέλεσμα ενός αγώνα καθορίζεται από πολύπλοκους παράγοντες που δεν περιλαμβάνουν μόνο έναν συγκεκριμένο πάικτη και τις δράσεις του, αλλά ακόμη την τακτική της ομάδας, τις συνθήκες του αγώνα και τις ενέργειες όλων των παικτών.

Αν ο Στίβεν Τζέραρντ δεν γλιστρούσε και η Λίβερπουλ προλάβαινε το γκολ του Ντεμπα Μπα, είναι πιθανό το αποτέλεσμα του αγώνα να ήταν διαφορετικό. Παρόλα αυτά, ρόλο θα έπαιζαν οι δράσεις των άλλων παικτών στο γήπεδο, οι τακτικές και των δύο ομάδων αλλά και τα γκολ που θα μπορούσαν να είχαν σημειωθεί. Όσον αφορά την Πρέμιερ Λιγκ, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ένας αγώνας είναι μόνο ένας από τους πολλούς που συνεισφέρουν στην απόδοση της ομάδας μέσα σε μία σεζόν.

Το αποτέλεσμα του Λίβερπουλ - Τσέλσι το 2014 ήταν ένα από τους 38 αγώνες που έπαιξε η Λίβερπουλ εκείνη τη σεζόν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή τη θέση της στην τελική κατάταξη. Το αν η Λίβερπουλ θα κατακτούσε την Πρέμιερ Λιγκ εκείνη τη χρονιά εφόσον ο Στίβεν Τζέραρντ δεν γλιστρούσε, είναι αδύνατο να το πούμε με σιγουριά, καθώς θα εξαρτιόταν από το αποτέλεσμα άλλων αγώνων και παραγόντων.



Πιστεύεις ότι ο Στίβεν Τζέραρντ το σκέφτεται ακόμη;

Είναι αδύνατο για μένα να ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται ή νιώθει ο Στίβεν Τζέραρντ για το γλίστρημα που έγινε το 2014 στο Λίβερπουλ - Τσέλσι καθώς είμαι ένα γλωσσικό μοντέλο ΑΙ και δεν έχω απευθείας πρόσβαση σε σκέψεις ή συναισθήματα. Παρόλα αυτά, είναι πιθανό ο Στίβεν Τζέραρντ να ανατρέχει στο γεγονός σε κάποια στιγμή καθώς ήταν σημαντική στιγμή στην καριέρα του και αποτελεί ανάμνηση φιλάθλων και σχολιαστών.

Ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο Στίβεν Τζέραρντ θα μπορούσε να είχε εμπλακεί σε πολλές καταστάσεις υψηλής πίεσης και είναι πιθανό να έμαθε να διαχειρίζεται τα λάθη με ένα τρόπο που του επιτρέπει να συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Είτε το σκέφτεται ακόμη είτε όχι είναι πιθανό ότι συνεχίζει να το βλέπει ως ένα μέρος της καριέρας του και να προχώρησε μετά το γεγονός.

Στείλτε μας τα δικά σας "What Ifs" και δείτε την ιστορία να αλλάζει!

Διεύθυνση: Θάνος Σαρρής

Επιμέλεια - Συντονισμός: Παναγιώτης Γκανάς

Art Direction: Χρήστος Ζωίδης

