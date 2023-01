Τον αντικαταστάτη του Έρικσεν βρήκε άμεσα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία «έκλεισε» με μορφή δανεισμού από την Μπάγερν Μονάχου τον Μαρσέλ Ζάμπιτσερ.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Κρίστιαν Έρικσεν «έσκασε» σαν βόμβα πάνω από το «Όλντ Τράφορντ» την τελευταία μέρα των χειμερινών μεταγραφών (31/01). Η διοίκηση του συλλόγου ωστόσο, κινήθηκε αστραπιαία και θα μπορέσει να προσφέρει στον Έρικ Τεν Χαγκ τον παίκτη που θα κληθεί να γεμίσει το κενό του Δανού.

Συγκεκριμένα, οι Κόκκινοι Διάβολοι με συνοπτικές διαδικασίες έφτασαν σε συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου για τον απλό δανεισμό του Μαρσέλ Ζάμπιτσερ ως το καλοκαίρι, με τον Αυστριακό κεντρικό μέσο να βρίσκεται ήδη στην Αγγλία, προκειμένου να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Marcel Sabitzer arrives at Carrington to complete Manchester United move as Bayern & #MUFC have full agreement on loan deal. 🚨🔴 #DeadlineDay



Documents are being prepared right now. pic.twitter.com/H81jCVnn3o