Ο Ντάνι Όλμο για να ντυθεί στα κόκκινα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα πρέπει ο αγγλικός σύλλογος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η Λειψία δεν έχει πρόβλημα να πουλήσει το ερχόμενο καλοκαίρι το αστέρι της, Ντάνι Όλμο, αρκεί να βάλει στα ταμεία της ένα ποσό της τάξης των 70 με 75 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Kρίστιαν Φολκ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδιαφέρεται γι' αυτόν και θα έχει τη δυνατότητα να τον αποκτήσει εφόσον το θελήσει.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού το οποίο τον κράτησε εκτός για περίπου έναν μήνα. Εχει αγωνιστεί φέτος σε 17 ματς και έχει 4 γκολ και 6 ασίστ.

My „Falk‘s Fact Files“ @caughtoffside: @ManUtd could steal a march over @FCBarcelona in the race for Dani Olmo, as a release clause is set to be added if the player will sign a new contract @RBLeipzig Amount: €70 til 75 Miohttps://t.co/jCb5S9k5Zd