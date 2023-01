Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο Μαρσέλο Μπιέλσα απέρριψε (ξανά) την ευκαιρία να αναλάβει το «τιμόνι» της Έβερτον, παρά τις θετικές συζητήσεις που είχε με τον σύλλογο.

Ο άλλοτε προπονητής της Λιντς, Μαρσέλο Μπιέλσα, ήταν ο Νο.1 υποψήφιος της Έβερτον για να διαδεχτεί τον Φρανκ Λάμπαρντ ο οποίος απολύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μετά από μόλις μία νίκη σε 14 αγώνες, και ταξίδεψε στο Λονδίνο την Πέμπτη (26/01) για συζητήσεις με τους επικεφαλής του συλλόγου. Σύμφωνα όμως ρεπορτάζ της «Daily Mail» ο Αργεντινός κόουτς απέρριψε εκ νέου την προσφορά των «Ζαχαρωτών» που τώρα στρέφονται στον Σον Ντάις.

Η Έβερτον φοβόταν ότι ο Μπιέλσα θα απέρριπτε τον ρόλο λόγω της παρούσας αγωνιστικής κατάστασης της ομάδας και με τον κίνδυνο του υποβιβασμού να είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός. Και όπως φαίνεται ο έμπειρος τεχνικός πράγματι απέρριψε τη θέση τονίζοντας ότι θα προτιμούσε να αναλάβει τον Ιούλιο. Η ανάληψη των καθηκόντων του το καλοκαίρι θα του επέτρεπε να κάνει μια σωστή προετοιμασία με τους παίκτες και να ξεκινήσει από το μηδέν, αντί να μπει σε μια δύσκολη κατάσταση και να κινδυνεύσει να έχει στο βιογραφικό του έναν υποβιβασμό.

Πλέον οι «Toffees» στρέφονται στον πρώην προπονητή της Μπέρνλι, Σον Ντάις, που ανέβηκε τώρα στην κορυφή της λίστας με τους υποψηφίους. Ωστόσο υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει με τον 51χρονο, σύμφωνα πάντα με τους Βρετανούς, να επιδιώκει ένα πιο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο.

